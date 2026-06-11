北中米ワールドカップに臨む日本代表が10日、ベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルで本格始動した。グループリーグ初戦オランダ戦を4日後に控えるなか、日本サッカー協会(JFA)が独自選定したベースキャンプ地での初練習。MF伊東純也(ゲンク)は「この施設は本当に素晴らしいので、良い準備ができる」と充実感をにじませた。芝生の問題で練習場を転々としたメキシコ・モンテレイでの事前キャンプから一転、ナッシュビルでの