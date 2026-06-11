Netflixの日本コンテンツについて、特にそのキャスティング動向について少し考察しておきたい。2026年上半期が早くも終わろうとしているが、今期最大の反響を得たのは『九条の大罪』と『地獄に堕ちるわよ』である。両シリーズとも同社の国内トップテンで第1位を快走し、『地獄に堕ちるわよ』は市民のソーシャルメディアから大手メディアまで話題を独占し、「昨今のテレビドラマの不振はNetflixのせいだ」と、犯人扱