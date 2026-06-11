MLBが6月9日、Instagramを更新。ディズニープリンセスが始球式をする画像を投稿した。 【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人会で輝く笑顔ファンも注目「ほんまに子供産んだんすか？」「なんなら1番美しい」 「A beauty of a first pitch」と投稿されたのは、ディズニー映画『美女と野獣』のベルが左手でボールを投げる写真。この日、アストロズは「プリンセス・デー」と称し