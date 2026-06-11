11日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1200円安の6万3140円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 70888.66円ボリンジャーバンド3σ 68618.57円ボリンジャーバンド2σ 66348.49円ボリンジャーバンド1σ 65955.00円一目均衡表・転換線 64674.00円5日移動平均 64179.27円10日日経平均株価現物終値 64078.40円25日移動平均 6395