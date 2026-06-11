11日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比38.5ポイント安の3811.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 4049.91ポイントボリンジャーバンド3σ 3996.82ポイントボリンジャーバンド2σ 3943.74ポイントボリンジャーバンド1σ 3909.00ポイント一目均衡表・転換線 3890.66ポイント25日移動平均 3872.70ポイント5日移動平均 3847.