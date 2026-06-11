11日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比16ポイント安の707ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 911.70ポイントボリンジャーバンド3σ 872.70ポイントボリンジャーバンド2σ 833.71ポイントボリンジャーバンド1σ 794.72ポイント25日移動平均 775.50ポイント一目均衡表・基準線 769.64ポイント75日