本日6月11日（木）よる7時54分〜 日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン」は「NEWS vs M!LKアイドル対決」。現在「ゴチ」メンバーである増田貴久率いるNEWSと、佐野勇斗率いるM!LKによる「ぐるナイ」史上初の場外戦。NEWSの小山慶一郎・加藤シゲアキ・増田、M!LKの佐野・塩粼太智・曽野舜太・山中柔太朗・吉田仁人とメンバーが全員集合し、アイドルのプライドをかけた5番勝負に挑む。立合人は中岡創一（ロッチ）。