チェコ戦を前に開かれた記者会見に臨む韓国の洪明甫監督＝グアダラハラ（共同）【グアダラハラ（メキシコ）共同】1次リーグ初戦でチェコと対戦する韓国の洪明甫監督は10日、メキシコのグアダラハラで記者会見し、自らが指揮して1次リーグ敗退に終わった2014年ブラジル大会を踏まえ「あの時の失敗を糧に、今回はしっかりと準備を整えてきた」と、堂々とした口調で語った。同監督は現役時代、02年大会で韓国の主将としてベスト4