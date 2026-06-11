声優アイドルグループ「ピュアリーモンスター」（ピュアモン）が2年ぶりの最新シングル「しゅがぴゅあ」をリリースした。これを記念してスポニチ東京本社でソロインタビューを受けた西門志織（にしかど・しおり）は、圧倒的な中毒性を持つ楽曲への自信と、表現者として覚醒しつつある自身の「進化」を口にした。（「推し面」取材班）​机の上に置かれたボイスレコーダーの、規則的なデジタル表示だけが時を刻んでいる。窓