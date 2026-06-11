大人っぽい表情から、素に近いナチュラルなカットまで収録声優・小倉唯（30）の最新写真集が、9月18日に発売されることが発表された。【先行カット】肩がチラリ！砂浜で海に浸りまぶしい笑顔の小倉唯30代を迎えて初となる今作のロケ地に選ばれたのは、小倉が20歳の時に発表した写真集『ゆいはたち』と同じ沖縄。当時撮影した思い出のロケ地を再び訪れ、懐かしい記憶をたどりながら撮影が行われた。キャリアを積み重ねた“今”