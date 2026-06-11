愛知県瀬戸市で11日未明、男2人がタクシーの運転手をナイフのようなもので脅し現金を奪って逃走しました。警察によりますと、瀬戸市菱野台のタクシー乗り場で11日午前1時40分ごろ、待機していたタクシーの男性運転手(33)に男2人がナイフのようなものを突き付け、「金を出せ」などと脅しました。男2人は男性運転手から差し出された現金およそ4万4000円を奪って、徒歩で南の方に逃走したということです。