【マクドナルド】の「ハッピーセット®」に、「ちいかわ」が登場！ マクドナルドクルーのユニフォームを着た、ちいかわと仲間たちの3Dフィギュアで、思わず全種類集めたくなる可愛さです。今回は、2026年6月11日までの期間限定で販売中のハッピーセットでもらえる、「ちいかわ」のおもちゃをご紹介します。 ユニフォーム姿にときめく！ ちいかわの仲間が大集合 第1弾、第2弾と、異な