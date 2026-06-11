本日6月11日は、女優・新垣結衣の38歳の誕生日。クランクイン！では、いまや映画・テレビドラマに欠かせない女優の1人となった彼女の熱演が光る、過去の連続ドラマ出演作についてアンケートを実施。第1位は、2016年10月期に放送され社会現象を巻き起こした主演作『逃げるは恥だが役に立つ』（TBS系）だった。【写真】ガッキーが本日38歳に！これまでのかわいい姿を写真でチェック今回の結果は、クランクイン！が2026年6月4日