国際親善試合ハンガリーVSカザフスタンサッカーの国際親善試合であわや大惨事の危険なシーンがあった。ハンガリー・デブレツェンで現地9日に行われたハンガリーとカザフスタンの一戦で、20メートル以上の高さからカメラが落下。ピッチレベルにいたカメラマンは、わずか2メートルの差で負傷を免れた。英国の公共放送「BBC」は、「ハンガリー戦でテレビ中継用スパイダーカメラがピッチに落下」と題して報道。「ワイヤーで吊り下