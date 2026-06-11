ファッション誌「non―no」専属読者モデルで、フジテレビ系「オールナイトフジコ」に出演していたフジコーズのメンバーでもあった小杉怜子(22)が8日、自身のインスタグラムを更新し、海上自衛隊の制服姿を公開した。 【写真】貴重な艦艇に乗り敬礼！白の制服姿が映える小杉怜子 白い制服を着た画像を掲載し「よこすかYYのりものフェスタ2日目特務艇【はしだて】1日艇長を努めさせていただきました