160cmの少年を襲った取り残される“恐怖”北中米ワールドカップ（W杯）開幕まで残りわずか。日本と初戦で対戦するオランダで研鑽を積む日本代表DF渡辺剛はさまざまな挫折を乗り越えてここまで辿り着いた。名門フェイエノールトの最終ラインで、牽引する屈強なセンターバック（CB）。だが、たどり着くまでの道のりは決して平坦ではなかった。FC東京の下部組織からユース昇格を果たせず。名門・山梨学院高校から中央大学を経て“古