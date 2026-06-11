2026W杯グループリーグ初戦の注目カード北中米ワールドカップ（W杯）は出場国が32→48か国へ拡大されたことにより、グループリーグの試合数も従来の64から104に増加した。その分、戦力的なバラツキもあるが、初戦から各組の行方や大会全体の勢力図を占う重要なカードが数多く組まれている。日本vsオランダを除く23試合の中から、初戦で注目したい5試合をピックアップした。（スケジュールは日本時間）【ブラジルvsモロッコ】（C