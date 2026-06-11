昨年韓国企業10社のうち4社は稼ぎで利子の支払いもできなかった。企業全体の平均収益性は改善したが、こうした限界企業の割合は統計作成以降で最高となった。半導体など大企業と一部の好況業種が平均指標を引き上げる間に中小企業と不振業種は振るわなくなる「K字形二極化」が企業の業績で明らかになった。韓国銀行が10日に発表した「2025年企業経営分析結果」によるもの。昨年外部監査対象非金融営利法人3万4456社のインタレスト