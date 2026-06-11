2013年、ニューヨーク国際自動車ショーでホンダが公開したSUV「MDX」（共同）【ニューヨーク共同】ホンダは10日、米国で販売したスポーツタイプ多目的車（SUV）「パイロット」など約88万台をリコールすると発表した。融雪剤が多く使われる寒冷地で、車体後部の骨格部品が腐食する恐れがある。これまでに関連する事故やけがの報告はないとしている。対象は、ホンダブランドで2016〜22年モデルの「パイロット」、19〜23年モデル