女性皇族が、結婚後も皇族身分を保持する案が検討されている。首相は今国会での成立を急ぐが、現行の典範で育った女性たちには、戸惑いもあるのではないか。そこで戦後、皇籍を離れた元女性皇族たちの生活を追った。【画像】ダークブルーのローブ・モンタントをお召しに…談笑される雅子さまと黒田清子さん◇2025年6月、長野県上松町では、伊勢神宮の式年遷宮へ向け、ご神体を納める木材を切り出す「御(み)杣(そま)始(はじめ)