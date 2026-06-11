5月30日に披露宴を行ったばかりの歌舞伎俳優・中村橋之助（30）と元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）が14日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜後0：55）に出演することが決定した。【写真】「これで合ってるのかな？と終始ソワソワ。笑」中村橋之助＆能條愛未の神前式でのレア2ショット※2枚目2人の出会いは2021年のミュージカル『ポーの一族』。初のミュージカル出演で必死だった橋之助と