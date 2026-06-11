ゴールデンレトリバーの子犬がクルリと振り返ったらまさかの…！？何事かと思ってしまう驚きのポーズが反響を集め、投稿は72万回再生を突破。「犬種わかんない(笑)」「耳ペロン」「これは可愛すぎ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『ゴールデンレトリーバーの子犬が振り返った』と思ったら…『とんでもない首の角度』を捉えた光景】 振り返った子犬の衝撃的な