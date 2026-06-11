お父さんの両隣に座り、なぜか熱い視線を送り続ける2頭の大型犬。その静かなやり取りが、まるで大きなぬいぐるみと暮らしているかのようだと反響を呼んでいます。 話題の投稿は記事執筆時点で16万回再生を突破。「ぬいぐるみみたい」「たまらない」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：なぜかお父さんを見つめる2頭の大型犬→交互に眺めていたら…『大きなぬいぐるみ』にしか見えない光景】 じっと見つめ