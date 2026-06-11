エレス株式会社は、『iFan』シリーズの最新作として、ペットボトルを直接取り付けて使えるハンディファン『iFan Coola（アイファン クーラ）』を発売する。 （関連：【画像】ペットボトルを挿すだけでミストに） 『iFan Coola』は、本体にペットボトルを装着し、ミストと風を同時に届けるハンディファン。風がミストを蒸発させる際の気化熱を利用することで、風の体感温度を約-10度下げ、冷風をピンポイントで届