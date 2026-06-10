関西国際空港第1ターミナルに、「福寿園」が6月2日にオープンした。新シリーズ「余白の一刻」やボトルドティーのほか、珠玉シリーズや四君子シリーズ、日本茶器を販売する。「余白の一刻」は、茶匠が産地や品種、製法の異なる茶葉を合組で仕立て、番号ごとに内容を変えて限定生産する少量パックの日本茶シリーズで、抹茶・玉露・煎茶・ほうじ茶を展開する。ボトルティーは、急須や茶器を用意する必要がなく、完成された一杯として