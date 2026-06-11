近藤は2打席連続アーチと圧巻の打撃を見せた（C）産経新聞社ソフトバンクがまたも打線の強さを見せた。6月10日の阪神戦（みずほペイペイ）に6−2と勝利。カード初戦に6発と爆発力を見せた打線がこの日も威力を発揮した。【動画】あまりにもえぐい…2打席連続弾を放った近藤のホームランシーン2点のビハインドで迎えた4回一死走者なしの場面で打席に入った柳田悠岐が大竹耕太郎のツーシームを捉えて8号ソロを放つと、続く5回