オランダで得点王を獲得した上田のゴールに期待は高まる(C)Getty Images今季、オランダの名門を攻守で支えた日本人プレーヤーに対し、大舞台での活躍へ期待が寄せられている。フェイエノールト専門メディア『FR12.NL』が現地時間6月9日、北中米ワールドカップ（W杯）に日本代表として出場する上田綺世、渡辺剛の特集記事を掲載した。シーズンを通しクラブでレギュラーとして出場を続けた両日本代表選手へ、地元サイトが熱烈な