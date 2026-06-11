高市早苗首相は６月13日午後、ロンドンに向けて羽田空港を発つ。その後、ローマを経て、15日からフランス南東部のエビアンで開催されるG7サミットに出席する。このサミットでは、ドナルド・トランプ米大統領に対して、カナダのマーク・カーニー首相がどんな論戦を挑むかに注目が集まる。カーニー首相は今年の１月20日に開かれた「ダボス会議」で、トラブルメーカーのトランプ大統領の米国を向こうに回して、中堅国（ミドルパワー）