日銀の利上げ方針や長期金利の上昇を受け、住宅ローンを取り巻く環境そのものも大きく変わりつつある。住宅ローン比較診断サービス「モゲチェック」を運営するMFSの取締役CMOで、住宅ローンアナリストでもある塩澤崇氏が銀行の姿勢の変化について解説する。前編記事〈「変動金利の住宅ローン」を気軽に組む時代はもう終わった…変動優位は変わらずも専門家が伝えておきたい「将来リスク」〉から続く。銀行は収益化フェーズへマイナ