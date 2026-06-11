親から相続した建物などの固定資産。なるべく減らさないままで次世代に引き継ぐためには、どのようにすればよいのでしょうか。「夢相続」代表で相続実務士の曽根恵子さんが相談者の50代男性Aさんのケースから、相続に関する問題を紐解きます。Aさんは都内の一等地に親から相続したビルを所有しています。税理士からアドバイスを受け、賃貸経営を法人化しましたが、このとき土地を個人、建物を法人の所有にしており、相続の視点から