【ワシントン＝栗山紘尚】米中央軍は１０日（米東部時間）、イラン国内の複数の標的に対し、追加の自衛目的の攻撃を開始したと発表した。これに先立ち、米国のトランプ大統領は同日、ホワイトハウスで記者団に「今日も激しく攻撃するつもりだ」と述べ、再攻撃を警告していた。