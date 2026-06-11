競輪ワールドシリーズが3〜5日の防府で開幕。取材には行けなかったが、画面越しでもその盛り上がりは伝わってきた。結果は男子、女子ともにパリ五輪2冠のラブレイセンとアンドルーズが優勝。特にラブレイセンは決勝で新田祐大とラインを組み先行で1着。力だけではなく“競輪”への順応を見せた。気になったのは開催後の新田のSNS。「初日で海外選手の強さを目の当たりにした上で、日本人選手が勝利をつかめるのか。むしろつ