バレーボール女子の人気選手、野中瑠衣（２４）が所属するヴィクトリーナ姫路の公式ＳＮＳでオフショットを公開し、反響を呼んだ。秋田出身の野中は「愛犬ハクと北欧の杜ドッグフェスに行ってきました！ドッグランや５０ｍ走で沢山走ったり、オシャレな首輪や無添加のおやつなど沢山買い物もしました雨続きの秋田でしたが、この日は天気も良くてとても幸せな休日でした♡」とつづり、満面の笑みで愛犬と戯れる姿を公開