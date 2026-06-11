講談社主催の「ミスマガジン2027」でベスト20に選出されたアイドルグループ・Shibu3 projectの瀬戸りおん（17）が、現在発売中の『ヤングマガジン』28号に登場した。【別カット】初々しい笑顔がかわいい！“開放的”なポーズの瀬戸りおん瀬戸は応募総数3087人の中からベスト20入りを果たし、現在は6月28日まで実施されるベスト10進出をかけた選考に挑戦中。同号ではベスト20メンバーが特集され、エントリーナンバー5の瀬戸も誌