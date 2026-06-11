日本史史上唯一、「二人の天皇が並び立った」南北朝時代。しかし、南北朝時代の真の主人公は「天皇」ではなかった──。南北朝の「対立の本質」はどこにあるのか？講談社現代新書の新刊『南北朝時代』の著者が解き明かす。南北朝の対立の本質本書の帯の文言を「日本史上唯一、二人の天皇が並び立った――なぜ？」とした。しかし実を言えば、この問いにはいささかミスリーディングのきらいがある。というのは、南北朝時代の主人公は