イーロン・マスク率いる宇宙開発企業「スペースX」が6月12日に米ナスダック市場に上場する。1兆7500億ドル（約280兆円）という過去最大の企業評価が見込まれる同社の新規株式公開（IPO）は、「史上最大のIPO」として投資家を熱狂させている。2026年度の日本の国家予算（約122兆円）の2倍以上の評価額を見込むスペースXは、世界のロケット打ち上げ市場で50%以上の圧倒的なシェアを誇る「宇宙ビジネスの絶対王者」だが、今回のIPOで