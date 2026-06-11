2000年代、日本の半導体産業は国際競争力を失った。政府は日本メーカーの大同団結による「日の丸プロジェクト」を掲げたが、失敗に終わった。なぜか。ジャーナリスト大鹿靖明さんによる『半導体 尖端覇権の興亡』（講談社）より、一部を紹介する――。（第2回）■かつて世界シェアトップだった東芝の苦境かつて50％を超えた日本の半導体売上高シェアは2001年には25％に凋落していた。東芝はこの年、値動きの激しいDRAM事業の継続に