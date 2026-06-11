水谷豊も趣里もテレ朝のドラマに出演俳優の水谷豊（73歳）主演の人気刑事ドラマシリーズ『相棒』がまだまだ続きそうなテレビ朝日。同局は、水谷と伊藤蘭（71歳）の愛娘である女優・趣里（35歳）をも連続ドラマの主演に抜てきしたことが話題だ。趣里が主演をつとめるのは7月期の『大空港〜GATE24〜』。空港を舞台に、税関職員をはじめ、各省庁から集められた新設チームが日本の平和と安全を守るために奮闘する物語。趣里は鋭い観察