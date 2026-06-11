「着く5分前ぐらいに連絡して」客のメッセージアプリに届いたのはそんな言葉だった。指示通り、最寄り駅に到着した旨を告げると、送られてきたのは女性が待機している部屋番号とオートロックの施錠パスワード。さらに指定された場所はホテルではなく、都内に建つ築40年を超える古いアパートだった。「チャイムを鳴らしたあとはカメラに向かって顔を見せて。マスクは禁止」事前の連絡で、そう注意されていた。オートロックを通過し