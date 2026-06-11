アクション・アドベンチャー大作『マスターズ・オブ・ユニバース』（2026）の主演で注目を集めるニコラス・ガリツィンが、ガス・ヴァン・サント監督が交渉中の新作映画で伝説的モデル、ホイト・リチャーズ役を演じることが明らかとなった。米が報じている。 現時点で作品タイトルや詳細は発表されていないが、リチャーズは世界初の男性スーパーモデルとして名を馳せた人物だ。全盛期