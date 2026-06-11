人気ドラマ「ザ・ボーイズ」クリエイターのエリック・クリプキが、シリーズ最終回に対するファンの否定的な反応についてコメントしている。批判を受け止めつつも、「これが自分の語りたい物語だった」と自らの姿勢を米に語った。 完結編となるシーズン5は批評家から高い評価を得ている一方、一般の視聴者からは賛否両論が出ている。最終回・第8話は米IMDbで最低スコアを記録しており、ユーザ}