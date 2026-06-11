AIで年収が増える人と減る人がいる。両者を分けるのは「職業」ではない。日本工業大学大学院教授の田中道昭さんは「蒸気機関の時代から、機械が仕事を奪うたびに人類は同じ問いを繰り返してきた。2400年前にアリストテレスが立てた問いだ。分かれ目は、自分のミッションを持てるかどうかにある」という――。写真＝iStock.com／selimaksan※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／selimaksan■2400年が、一瞬でつながった先日、