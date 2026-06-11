春季キャンプ終盤に西口監督が通告「いい場面で使うつもりだから」高卒2年目、19歳にして進境著しいのが、西武の篠原響投手だ。昨季は2軍で先発陣の一角を担い、今季1軍では主に中継ぎを任され、19試合で1勝1敗1セーブ13ホールド、防御率1.47（成績は9日時点、以下同）。最速158キロのストレート、新球キックチェンジ、スライダーを武器に、4月から5月にかけて12試合連続無失点をマークするなど輝きを放っている。球界ではドジャ