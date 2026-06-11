パワハラのストレスで不倫に走った25歳女性不倫とは自由な意思に基づいて、配偶者以外と肉体関係（性的関係）を持つことだ。 平穏すぎる日常に退屈し、恋愛初期の「ときめき」や、リスクを伴う背徳感、性的な欲求不満が解消されない状況が、外に解決策を求める直接的な引き金になることも少なくない。性交渉を伴わないデートやキスだけでは、原則として法的な不貞行為には該当しない、とされている。全国家族調査（NFRJ）によると