2026年5月29日、世界で初めて、完全養殖によるウナギのかば焼きが一般向けに試験販売された。日本橋三越本店とオンラインで販売された完全養殖ウナギの価格は1尾あたり約5000円。決して安くはないが、販売開始後すぐに完売。今回は数量制限のある限定的な販売だったが、絶滅危惧種に指定されているニホンウナギを天然資源に頼らず安定的に供給できる道が開けた意味は大きい。稚魚1尾あたりの生産コストは、2016年度には4万円だった