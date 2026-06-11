「埼玉県野球協議会」設立から4年の成果と課題とは…奥村剛代表理事インタビュー埼玉県で画期的な野球振興活動が進められている。プロ野球の埼玉西武ライオンズをはじめ、地域リーグ（ルートインBCリーグ）の埼玉武蔵ヒートベアーズ、埼玉県高野連、中学軟式野球部を管轄する埼玉県中体連（中学校体育連盟）軟式野球専門部、小・中学生硬式野球各団体、全日本女子野球連盟埼玉県支部などが横断的に大同団結し、「埼玉県野球協議