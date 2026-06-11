「5作同時受賞」という前代未聞の衝撃第66回メフィスト賞を受賞した市塔承『女王陛下に捧ぐ、王家の宝の在処』が、4月22日に刊行された。同作は、同賞の2年ぶりの受賞作である。5月20日には、第67回メフィスト賞を受賞した稲葉大樹『大江戸フューチャーズ』も発売された。それだけではない。年内に第68回から第71回までの同賞を受賞した4作が続々と出版される予定なのだ。異例のハイペースに驚く。こんな大胆なことをやってしまえ