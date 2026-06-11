メフィスト賞が認めた「型破りな吉宗」江戸幕府の８代将軍・徳川吉宗を主人公にした物語といえば、松平健が演じたテレビシリーズ『暴れん坊将軍』が有名だ。将軍なのに貧乏旗本の「新さん」に身をやつし、庶民と交流しながら、この世の悪を懲らしめる痛快時代劇である。第６７回メフィスト賞を受賞した稲葉大樹『大江戸フューチャーズ』の主人公も徳川吉宗だ。こちらの将軍も、たまにお忍びで江戸の町を歩く。彼は周囲から「ヨシさ