『あのちゃんねる』まさかの放送終了タレント・あのの冠番組『あのちゃんねる』（テレビ朝日）が、6月15日の放送をもって終了する。きっかけは、5月18日の放送で、あのが「嫌いな芸能人」としてタレントの鈴木紗理奈の名前を挙げたこと。オンエアを観た鈴木がSNSで不快感を表明すると、あのもまたSNSで番組制作サイドへの不信感を露にし、それが放送終了につながった。「この騒動に各局の制作陣は衝撃を受けています。芸能人の好き