突然ですが、「上皇」が何の略か知っていますか？これは知らなかった…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「太上天皇」でした！正式名称は「太上天皇（だいじょうてんのう）」といいます。「太上」とは、中国古来の言葉で「この上なく尊い」「最高位の」という意味を持ちます。もともと中国の皇帝制度に由来する称号で、日本には飛鳥時代ごろに伝わりました。天皇が譲位して次の天皇に位を譲った後も、前の天皇を敬う意味